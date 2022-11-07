Kılıçdaroğlu'nu İngiltere'de köşeye sıkıştıran soru!

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07 Kasım 2022 Pazartesi 08:40:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 08:40:00

Kılıçdaroğlu fena yakalandı: İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyordum

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İngiltere'de gazetecilerle buluşan Kılıçdaroğlu, muhabirin sorusu karşısında zor anlar yaşadı. Kılıçdaroğlu, 'İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum dediniz, geçmişte ise 'Tefeciler' demiştiniz, neler söylersiniz?' sorusunu 'bilmiyordum' şeklinde cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'de yine bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin ardından rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiltere'de gazetecilerle buluşan Kılıçdaroğlu, İngiltere'yle ilgili 'tefeciler' sorusu karşısında zor anlar yaşadı.

İNGİLTERE KARA PARA AKLAMA MERKEZİ KONUMUNDA

Muhabir, Kılıçdaroğlu'na, "'İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum.' dediniz, geçmişte ise 'Tefeciler' demiştiniz. Üstelik İngiltere kara para aklama merkezi konumunda, bunu The Times da söylüyor, neler söylersiniz?" diye sordu.

KILIÇDAROĞLU: GRİ LİSTEDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise muhabirin sorusuna, "Ben olumsuz hiçbir görüşme yapmadım. Kim size söyledi onu bilmiyorum doğrusunu isterseniz. İngiltere'nin gri listede olduğunu da bilmiyorum, İngiltere gir listedeyse o zaman fonlar gelmez." dedi.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ABD Tefeciler
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