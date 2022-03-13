"Tarihimiz kirli nasıl diyebildin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da "sözde 'Kuzey Kürdistan'da Kürtçe eğitim, kamu hizmeti, Kürdistan adıyla parti kurulması, idam edilen Şeyh Said'in mezarının açıklanması" gibi talepleri dinledi, hak verdi, üstüne bir de "Tarihimiz kirli, tarihimizle yüzleşmemiz gerekir. Amerika'da kızılderililer arasında da uyuşmazlık çıktı, Amerika özrünü diledi" dedi.

AŞİRETE GİTTİ, ANNELERE GİTMEDİ

Diyarbakır'da iki gün geçiren Kılıçdaroğlu, aşiret kahvaltısına, HDP'ye yakın örgütlerin toplantılarına katıldı, ancak çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya katıldığını belirterek üç yıldır Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri ziyaret etmedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden 2 temsilcinin kendisini davet etmek üzere Kılıçdaroğlu'nu öğretmenevi lobisinde ziyaret etmeleri ise CHP tarafından "Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu" diye sunuldu. Bunun üzerine aileler CHP ve Kılıçdaroğlu'nu protesto ederek, bunu 'kumpas' olarak nitelediler. Aileler, "Biz çadırımıza davet etmeye gittik, 'programıma uyarsa gelirim' dedi ama gelmedi. Kim nasıl bir program yaptıysa diğer görüşmeleri bizden çok önemliymiş" dediler.

Kılıçdaroğlu, görüşmelerinin basına açık bölümlerinde, "Eğer milletin iradesiyle belediye başkanları seçildiyse, belediye başkanları görevden alınıp yerine kayyım atanmamalı, siyasi partiler kapatılmamalı" diyerek, PKK'nın çukur terörüne destek veren HDP'li belediye başkanlarını savundu ve HDP'ye açılan kapatma davasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (DİTAM) toplantısında da, "Kayyım ilkesine karşıyız. Siyasi partiler kapatılamaz. Diyarbakır cezaevi müze olsun. Yüzleşmekten korkmamak gerekir. Yapanların topluma özür borcu var" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

12 Eylül darbesi sonrasında Diyarbakır Cezaevi'nde kalan 5 kişi ve yakınlarıyla basına kapalı ev toplantısı yaptı.

'KÜRTÇÜ' TALEPLERİ DİNLEDİLER

Kılıçdaroğlu'nun kapalı ziyaretlerinden biri de, 12 Eylül darbesi sonrasında Diyarbakır Cezaevi 5 no'lu koğuşta kalan 5 kişi ve yakınlarıyla yaptığı ev toplantısı oldu. Burda Kılıçdaroğlu'na, "Kürtçe'nin resmi dil olması, 'Kuzey Kürdistan' ifadesi kullanılarak Güneydoğu illerinde Kürtçe eğitim-öğretim verilmesi, kamu hizmetlerinin Kürtçe verilmesi, Kürtçe bilen memurlar atanması, Kürdistan adıyla siyasi parti ve STK'lar kurulması, bunlara anayasal güvence sağlanması, 'inanmama hakkı'nın devlet güvencesine alınması, bu konularda hiçbir şart koşulmaması, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının açıklanması" gibi talepler sunuldu.

Toplantıda Kılıçdaroğlu'na, "CHP geçmişteki rolü ve sorumluluğuyla yüzleşmeye hazır mıdır? CHP bu talepleri programına alabilecek mi?" soruları da yöneltildi.

Kılıçdaroğlu ile toplantıya katılan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, başdanışmanlar Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak, bu talepleri dinledi.