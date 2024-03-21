Kılıçdaroğlu CHP'deki para kuleleri skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kirli para skandalı patladı... Deste deste paraların sayıldığı görüntülerde, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimlerin tek tek ifadeleri alındı.



Skandal Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri olarak gündeme otururken konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirme yapıp yapmayacağı da merak ediliyordu.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, AHaber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayarak, çok önemli bilgiler verdi.

Emin Pazarcı şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU SON DERECE RAHATSIZ

Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile kısa bir süre telefon görüşmesi yaptım. Tabi bunları konuşmadım, konuşsam neler diyeceğini biliyorum. Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız. Ben bir takım yorumlar yaptım kendisi de tasdik etti, karşı çıkmadı. Hatta ben sizi çok eleştirdim dedim, "Olur öyle şeyler Emin Bey" dedi. Ama ben dedim böyle bir şey görmedim dedim. Sesini çıkarmadı.

Gürsel Tekin ile de telefon görüşmesi yaptım. Şunu söylüyor: Kemal beyi eleştirebilirsiniz ama parasal konulardan Kemal Beyin haberi yoktur ben o konuda kefilim diyor.

KEMAL BEY ÇOK KIRGIN VE RAHATSIZ

CHP'nin içine düştüğü durumu genel olarak ortaya koydum ve dedim ki ben sizi çok eleştirdim ama bugünkü bu hal... Hatta Özgür Özel için "40 yaşın altındakiler darbe yapsa ben bunu destekleyeceğim" diyen şaka gibi birisi var" dedim. Hiçbirine itiraz etmedi. Yani Kemal Bey çok kırgın ve rahatsız, aleyhte de konuşmuyor ama savunmuyor kesinlikle.

Yapılan değerlendirmeler şu: Bu gidişle Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kongrede gelir diyorlar.