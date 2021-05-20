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20 Mayıs 2021 Perşembe 18:10:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 18:10:00

Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a 142 bin lira tazminat ödeyecek

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CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık 2017'de Man Adası konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları üzerine istinaf mahkemesinin bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği davada, Kılıçdaroğlu'nun yeniden 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Avukat Ferah Yıldız davanın kabul edilmesini talep ederken, Celal Çelik dosyada hiçbir delilin toplanmadığını ve tanıkların dinlenmediğini ifade ederek davanın reddini istedi.

CUMHURBAŞKANI'NA 100 BİN LİRA ÖDEYECEK

DHA'nın haberine göre, davayı karara bağlayan mahkeme, açılan tazminat davasını kısmen kabul etti. Yerel mahkeme ilk verdiği kararı değiştirmeyerek Kılıdarçoğlu'nun 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye, 10 bin lira tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verdi. Mahkeme, 5 Aralık 2027 tarihli konuşmada Mustafa Erdoğan'a yönelik herhangi bir söz sarf edilmediğini belirterek bu davanın ise reddine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in avukatları Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve yakınlarına iftira yolu ile hakarette bulunduğunu ileri sürerek 1,5 milyon liralık tazminat davası açılması yönünde talepte bulunmuştu.

Dilekçede davalı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında daha önce defaatle tekrar ettiği gerçek dışı beyanlarını yinelediği ve sistematik şekilde Erdoğan ve ailesine alenen saldırıda öne sürülerek "Tamamıyla müvekkillerimi yıpratma amaçlı siyasi çıkar güden bu iftira içerikli iddialar davalının hayal mahsulü olmakla birlikte davalı, gerek grup toplantısında gerekse 5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması konuşmasını milyonların huzurunda söylediğinden bu durumun getirdiği hukuki ve cezai yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedir" ifadeleri kullanılmıştı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmasının kendisine hakaret ve iftirada bulunma hakkı vermeyeceğinin, anayasa, yasalar ve Yargıtay içtihatlarıyla anlatıldığı dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 500 bin lira, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci için de 250'şer bin lira manevi tazminat talep edilmişti

Yerel mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira ödemesine karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı usulden bozarak yeniden yerel mahkemeye göndermişti.

Etiketler : başkan erdoğan kemal kılıçdaroğlu tazminat davası
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