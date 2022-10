Kayıp 8 saatin sırrı çözülemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bilim ve teknoloji gezisi' olarak duyurulan ABD ziyareti esrarengiz bir hal aldı. Toplantı ve görüşmelerine ABD'de yerleşik Türk gazetecileri kabul etmediği ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'den beraberinde götürdüğü gazetecileri de ektiği ifade edildi. Boston'dan Washington'a uçak yerine otomobille giden Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik yolculukta kimlerle seyahat ettiği, nerelere uğradığı, kimlerle görüştüğü gizemini korurken yanında götürdüğü Türk gazeteciler, "Boston'da uçakta yoktu, soruşturduk, bilgi verilmedi" diye yazdı. Gazeteciler, neden ekildiklerini sorgulamak yerine 'kayıp 8 saati' TÜRKEN üzerinden aklamaya çalıştılar.

Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde Koch Kanser Enstitüsü'nü ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na beraberinde götürdüğü gazeteciler de eşlik etti.

NEREDE BU KILIÇDAROĞLU

Kılıçdaroğlu'nun gezisine eşlik eden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı "Nerede Bu Kılıçdaroğlu başlıklı yazısında "Salı sabahı Boston'dan ayrılıp havaalanına gittik. Uçağa binince önde sadece CHP milletvekilleri ve yetkilileri Faik Öztrak ve Yunus Emre oturuyordu. Kılıçdaroğlu yoktu. Ona ayrılmış bir koltuk da yoktu! Aaa dedim kendime, Kılıçdaroğlu başka yerde! Nereye gitti acaba? Sorduk soruşturduk, sıfır bilgi..." diye yazdı.

Bursalı, "Niye ekildik" diye sorup tepki göstermek yerine Kılıçdaroğlu'nun TÜRKEN Vakfı'nın yurt binası önünden yaptığı şovdan kahramanlık çıkardı.

Bursalı, şöyle devam etti:

8 SAATİ MERAK BİLE ETMEDİ

"Washington'a indikten sonra arabadayız, gelen mesajda Kılıçdaroğlu'nun bir video mesaj paylaşacağı bilgisi vardı. Hemen baktık, Kemal Bey New York'tan cumhurbaşkanının kızı ve oğlunun yönetimlerinde olduğu Türken Vakfı'nın gökdeleni önünde konuşuyor. RTE'nin türban konusunda el yükselterek anayasa değişikliği yapılmasını öneren, üstelik LGBT dünyasını hedef alarak aile birliğini de işe katan anayasa değişikliği önerisine yanıt veriyor: 'Aile konuşacaksak önce buradan bu gökdelenden başlayalım' diyor. Dili esprili, 'Tanıdık ziyaretine geldim' diyor. Ve anayasa değişikliğine ret yanıtı veriyor."

KAHRAMANLIK ÇIKARDILAR

"Türkiye'deki tartışmalara buradan tek siyasi müdahalesi bu oldu diyebiliriz. Sürpriz, akıllı ve yasa değişikliği konusunu bitiren büyük bir atak! Kılıçdaroğlu Boston'da uçağa binmek yerine arabayla 6 saat yolculuğu göze alarak New York'a gidiyor, bu videoyu çekiyor, mesajını veriyor ve aynı arabayla bu kez dört saat yolculukla Washington'a geliyor..."

SAYMAZ'A BİLDİRMİŞLER!

Kılıçdaroğlu'nun beraberinde götürdüğü gazetecilerden Halk TV yazarı İsmail Saymaz da 8 saatlik otomobil yolculuğunun nedeninin TÜRKEN Vakfı'nın yurt binası önünde video çekmek için olduğunu ileri sürdü.

Saymaz, Bursalı'nın 'Soruşturarak öğrendik" diye yazdığı durumun kendilerine bildirildiğini de savundu. Bir video çekmek için neden ekildiklerini sorgulamayan Saymaz, şunları yazdı: "Boston'da uçağa bindik. Bu aşamada Kemal Bey'in bizimle gelmeyeceği bize bildirilince nereye gitti, neden gelmedi diye düşündük. Acaba bir görüşme mi oldu diye. Fakat hep beraber uçağa bindik. Bir saatlik yolculuktan sonra Washington'a varmak üzereydik ve bize birazdan Kemal Bey'in twitter paylaşımı olacak diye haber verildi."

EKİLDİ, 'AKILLICA HAMLE' DEDİ

"Dakikalar sonra Kemal Bey'in New York'ta olduğunu öğrendik. Kendisi öğrendiğimiz kadarıyla karayolu ile New York'a geçti. TURKEN Vakfı'nın ünlü yurdunun önünde duruyor. Burada hepimizin izlediği açıklamayı yapıyor. Ve tekrar arabaya binip New York'tan Washington'a dönüyor. Kendisi daha sonra 18:30 sularında programına uygun olan konferansa kapıldı. Kendisine sordum, New York programında yoktu. Gezi içerisinde buna karar verilmiş. Bu hamle yapılmış. Bence akıllıca, yaratıcı ve etkili bir hamle olduğunu söylemeliyim."