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19 Aralık 2022 Pazartesi 13:31:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 13:31:00

Kılıçdaroğlu: 6'lı masa isterse elbette aday olurum

Kaynak: TRT Haber

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;

(Akşener ve İmamoğlu görüntüsü) İmamoğlu çağrı yaptı. Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.

6'lı masa ne zaman adayını belirleyecek?

Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. Güçlendirilmiş parlementer sisteme ilişkin çalışmamızı da yapıyoruz. Bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.

"Doğal olanı 6'lı masadan birinin belirlenmesi"

Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten. Doğal olanı 6'lı masadan birinin belirlenmesi.

Aday olmak istiyor musunuz?

Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu 6lı masa
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