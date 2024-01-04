İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Kıbrıs Gerçekleri Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.
04 Ocak 2024 Perşembe 17:52:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 17:52:00
'Kıbrıs Gerçekleri Sergisi'... İletişim Başkanı Altun'dan açıklamalar
Son Dakika Haberleri.. İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Kıbrıs Gerçekleri Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.
Sergimizde pek çok tarihi belgeyi paylaşıyoruz.
Tanıklıklar ve itiraflar üzerinden gerçek Kıbrıs fotoğrafını verme imkanına sahibiz.
Detaylar geliyor...
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