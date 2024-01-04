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04 Ocak 2024 Perşembe 17:52:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 17:52:00

'Kıbrıs Gerçekleri Sergisi'... İletişim Başkanı Altun'dan açıklamalar

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Son Dakika Haberleri.. İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Kıbrıs Gerçekleri Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Kıbrıs Gerçekleri Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları;

Sergimizde pek çok tarihi belgeyi paylaşıyoruz.

Tanıklıklar ve itiraflar üzerinden gerçek Kıbrıs fotoğrafını verme imkanına sahibiz.

Detaylar geliyor...

Etiketler : Fahrettin Altun İletişim Başkanı Kıbrıs Gerçekleri Sergisi
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