28 Aralık 2022 Çarşamba 07:46:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 07:46:00
Kıbrıs açıklarında korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası yakınlarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 27,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.
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