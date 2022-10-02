O bir KHK'lı: PKK'nın dağ kadrosunda çıktı

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02 Ekim 2022 Pazar 11:11:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 11:11:00

KHK'dan ihraç edilen İdris Demir'in PKK'nın sözde sorumlusu çıktı!

Kaynak: Yeni Şafak

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KHK ile kamudan ihraç edilen sağlıkçı İdris Demir'in PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı, örgütün kamplarında boy boy fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.

TSK'nın düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan dijital materyallerde görüntüleri olduğu tespit edilen İdris Demir, 10 Haziran'da Balıkesir Bandırma'da yakalandı. Yapılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianameye göre İdris Demir'in, 1998-2007 yılları arasında PKK'nın dağ kadrosunda bulunduğu tespit edildi. 2014'te KPSS'ye giren ve 2015-2017 yılları arasında Van İl sağlık Müdürlüğü'nde sağlık teknikeri olarak çalışan İdris Demir'in, 2017'de çıkarılan 692 sayılı KHK ile terör iltisaklı olduğu için kamudan ihraç edildiği de iddianamede yer aldı.

SÖZDE KOMUTAN DÜZEYİNDE

Yeni Şafak'ın haberine göre; Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda hazırlanan iddianamede tanık olarak beyanına yer verilen bir başka terörist İdris Demir hakkında, "Kendisinin o dönemde söz konusu kampta ideolojik eğitim aldığını biliyorum, ayrıca Zagros veya Botan sahasında takım veya bölük komutanı olarak faaliyet yürüttüğünü hatırlıyorum" dedi.

15 YIL İSTENDİ

İddianamede, İdris Demir'in 1998-2007 yılları arasında herhangi bir resmi kurumda kaydının bulunmadığı, beyanına göre bir çok defa seyahat etmiş olmasına ve çeşitli iş yerlerinde çalışmış olmasına rağmen herhangi bir banka işlemi, otobüs bileti işleminin de bulunmadığının altı çizildi. Teröristin babasının 1997 yılında İdris Demir için kayıp başvurusunda bulunduğu da iddianamede yer aldı. Savcılık terörist İdris Demir için silahlı terör örgütü üyesi olmaktan ötürü 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Etiketler : İdris Demir PKK TSK'
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