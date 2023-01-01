VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da araç sahiplerine "başörtüsü ihlali mesajı" uygulaması geri döndü
Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduklarını duyurdu
KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberlerini yalanladı
"2022'de hayata geçirdiğimiz mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdık"
TBMM Başkanı Şentop: Dünya büyük bir dönüşümün içinden geçiyor
Bakan Kasapoğlu'ndan 2022 yılına yönelik "GSB'de geçen yıl" paylaşımı
01 Ocak 2023 Pazar 17:07:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 17:07:00

KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberlerini yalanladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır." bilgisini verdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : kaçak içki karayolları genel müdürlüğü geçiş ücreti köprü otoyol
Paris'te heykel yapıyor

Paris'te heykel yapıyor
Yılbaşı sahnesi iptal

Yılbaşı sahnesi iptal
Dizi seti okul gibi

Dizi seti okul gibi
Hadise'yi gizlemem

Hadise'yi gizlemem
İlk kez gelinlik giydi

İlk kez gelinlik giydi
Maşallah dedirten paylaşım

Maşallah dedirten paylaşım
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi

Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi
Ailesine hediye aldı

Ailesine hediye aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX