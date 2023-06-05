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KGM, birçok ilde meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı
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05 Haziran 2023 Pazartesi 20:55:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 20:55:00

KGM, birçok ilde meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı

Kaynak: AA

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KGM, birçok ilde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetiyle mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 180 personel ve 150 makina ile çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetinden etkilenen söz konusu illerde İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Selden etkilenen ulaşım akslarında gerekli müdahalelerin yapıldığı kaydedilen paylaşımda, "Trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 180 personel ve 150 makina parkı ile çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Etiketler : kgm sel samsun
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