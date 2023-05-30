Kesin sonuçlarla süreç başlayacak

Milletvekili kesin sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 28.Dönem Yasama Dönemi için ant içme süreci başlayacak. Meclis İçtüzüğüne göre listelerin kesinleşmesiyle birlikte takip eden 3. günde saat 14.00'te Genel Kurul toplanacak. Kesin sonuçların bugün ilan edilmesi halinde milletvekilleri perşembe günü yemin edecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kesin sonuçlar bugün Resmi Gazete'de yayımlanacak." dedi.

BAHÇELİ BAŞKANLIK EDECEK

Milletvekili yemininden sonraki ilk oturumda en yaşlı üye sıfatıyla, yeni başkan seçilinceye kadar oturumlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık edecek. En genç 6 milletvekili ise geçici olarak katip üyelik yapacak. TBMM Başkanlığı için ilk 5 gün içinde aday isimleri Başkanlık Divanı'na bildirilecek ve sonrasındaki ilk oturumda yeni başkan seçimi yapılacak.

CUMHURBAŞKANI MAZBATASI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etme süreci başlayacak. YSK, Erdoğan adına seçildiğine dair bir tutanak, mazbata düzenleyecek. Mazbatayı, Erdoğan'a takdim edilmek üzere TBMM Başkanlığına sunacak.

Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden 3.günde Mazbata Genel Kurul'da başkan veya geçici başkan tarafından Erdoğan'a verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtemelen cumartesi günü yemin ederek, yürütme görevini devralacak. Erdoğan'ın atadığı Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar ise atanmalarını takip eden gün ant içecekler.

MİLLETVEKİLLERİ KAYIT YAPTIRIYOR

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclise gelen DSP Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, kayıt için Meclise eşi Feride Aksakal ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile geldi. Kayıt işlemleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksakal, Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ise memleketinden getirdiği çileği ikram etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, gazetecilere ve Meclis çalışanlarına Geyve'nin yöresel lezzeti ayvalı Türk kahvesi dağıttı.

Kayıt işlemlerini tamamlayan Aksakal'ın, milletvekili rozetini eşi Feride Aksakal taktı.