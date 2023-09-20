VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray, Devler Ligi'nde grup maçlarına beraberlikle başladı
Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Fed faiz kararını açıkladı
20 Eylül 2023 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 21:00:00

Kerkük'te Türkçe artık resmi dil

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu.

2008'de alınan karar, yıllar sonra yürürlüğe girdi. Kerkük'te Türkçe, artık resmi dil olarak kullanılıyor.

Irak'ın Türkmen kentinde, resmi dairelerde ve dış mekan tabelalarında Türkçe kullanılması için ilk adım atıldı.

Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı.

El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve

Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.

Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı.

18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak. Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek.

Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak.

Karar, Kerkük genelinde büyük sevinçle karşılandı.

Etiketler : ırak kerkük türkmen türkçe resmi dil
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX