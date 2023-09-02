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Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Irak Başbakanı'ndan 'operasyon' talimatı
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02 Eylül 2023 Cumartesi 20:46:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 20:46:00

Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Irak Başbakanı'ndan 'operasyon' talimatı

Kaynak: AA

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Kerkük'te yaşanan protestolardan dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Yahya Resul'ün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Başbakan Sudani, Kerkük'te yaşanan protestolara karşı sokağa çıkma yasağının ilan edilmesini istedi.

Güvenlik güçlerinin kentte güvenlik ve istikrarı sağlamaya ve yasaları uygulamaya çağıran Sudani, şehirde olayların yaşandığı bölgelerde de geniş güvenlik operasyonlarının başlatılması ve oralarda titiz aramaların yapılması talimatını verdi.

Sudani'nin Kerkük'ün güvenliğini bozmaya çalışanların hangi taraftan olursa olsun gözaltına alınmasını istediğini aktaran Resul, Başbakan'ın kentte güvenlik güçleri dışında hiç kimsenin silah taşımasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamaya göre, Kerkük'teki siyasi ve toplumsal gruplara da seslenen Sudani, kentte olası bir fitnenin engellenmesi ve Kerkük'ün güvenlik ve istikrarının muhafaza edilmesi için siyasi grupları, üzerlerine düşen rolü üstlenmeye çağırdı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaşanan olaylarda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını söyledi.

KARARGAHIN KDP'YE VERİLME KARARINA TEPKİLERİN SÜRDÜĞÜ KERKÜK'TE KARŞI GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos'tan beri devam ediyor.

Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor.

Öte yandan Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenledi.

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.

Protestocular, binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun da açılmasını istiyor.

Etiketler : ırak kerkük protesto
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