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21 Eylül 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 17:15:00

Kerkük Valiliğinden "ihmale uğrayan" Türkçenin şehirde resmi dillere eklenmesi talimatı

Kaynak: AA

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Irak'ta Kerkük Valiliği resmi yazışmalarda ve tabelalarda "ihmal edilen" Türkçenin yeniden resmi dil olarak kullanılması talimatı verdi.

Kerkük Valiliği, şehirdeki devlet kurumlarının resmi yazışmaları, tabelaları ve trafik işaret levhalarına Türkçenin eklenmesi talimatının yer aldığı genelgeyi ilgili kurumlara gönderdi.

Valiliğin genelgesine göre, Türkçe, resmi kurumların antetli kağıtları ve mühürlerinde de yer alacak.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, konuyla ilgili, Kerkük'te Arapça, Kürtçe ve Süryanice gibi Türkçenin de devlet kurumlarının yazışmaları ve tabelalarında kullanılmasının anayasal hak olduğunu belirtti.

TÜRKMEN MİLLETVEKİLİ SALİHİ İHMALE DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Irak Meclisindeki Türkmen Grup Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, 11 Eylül'de Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi'ye gönderdiği resmi talep yazısında, Irak Anayasası'na göre Türkmenlerin ana dili Türkçenin de kentteki resmi kurum tabelaları, mühürleri ve trafik levhalarında kullanılmasının ihmal edildiğine dikkati çekmişti.

Salihi, Kerkük Valisi'nden bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini istemişti.

Irak Anayasası'nın 4. maddesine göre Arapça ve Kürtçenin yanı sıra Türkçe ve Süryanice de nüfusun yoğun olduğu bölgelerde resmi dil sayılıyor.

Etiketler : kerkük valiliği ırak türkçe resmi dil
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