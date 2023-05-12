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Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti
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12 Mayıs 2023 Cuma 15:57:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 15:57:00

Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti

Kaynak: AA

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Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.

Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

SOSYAL MEDYA HESABINDA DEĞİŞİKLİK

Kerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı

Etiketler : kerem kınık türk kzılay türk kzılay genel başkanlığı istifa
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