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18 Nisan 2024 Perşembe 20:33:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 20:33:00

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün teleferik kazasına ilişkin tutukluluk itirazına ret!

Kaynak: AA

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Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün teleferik kazasına ilişkin tutukluğuna itirazı reddedildi.

Antalya'daki teleferik kazası soruşturması kapsamında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili tutuklanan Kocagöz'ün avukatı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz başvurusu yaptı.

32. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Sistemin durmasıyla havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 23 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Etiketler : Mesut Kocagöz ANTALYA TELEFERİK TUTUKLU
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