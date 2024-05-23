Kepçe kulak çocuklarda travma sebebi

Op. Dr. Onur Oğan, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemleri de yaşayan hastalarımız da var. Tüm bu durumların genel sonucu olarak; akademik başarısızlığın da eşlik ettiğini görebilmekteyiz. Bu gibi bulguların oluştuğu ve kepçe kulak problemi olan çocuklarda düzeltme ameliyatları 6-7 yaş civarında en erken yapılabilmektedir. Bu süre de yaklaşık olarak ilkokula başlama dönemine denk geldiğinden oluşabilecek psikolojik etkilerin önüne geçmek mümkündür. Ortalama 45 ila 60 dakika süren bir operasyonla bu problemi çözmek mümkün olabilmektedir" dedi.