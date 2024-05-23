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23 Mayıs 2024 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 07:00:00

Kepçe kulak çocuklarda travma sebebi

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Plastik, Estetik Cerrahı Op. Dr. Onur Oğan, kepçe kulak yapısının fiziksel olduğu kadar psikolojik sonuçları da olduğunu söyledi.

Op. Dr. Onur Oğan, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemleri de yaşayan hastalarımız da var. Tüm bu durumların genel sonucu olarak; akademik başarısızlığın da eşlik ettiğini görebilmekteyiz. Bu gibi bulguların oluştuğu ve kepçe kulak problemi olan çocuklarda düzeltme ameliyatları 6-7 yaş civarında en erken yapılabilmektedir. Bu süre de yaklaşık olarak ilkokula başlama dönemine denk geldiğinden oluşabilecek psikolojik etkilerin önüne geçmek mümkündür. Ortalama 45 ila 60 dakika süren bir operasyonla bu problemi çözmek mümkün olabilmektedir" dedi.

Etiketler : kepçe kulak çocuk travma
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