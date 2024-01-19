Kentte şiddetli fırtına uyarısı: İstanbul Valiliği uyardı
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alacak fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısına bulundu.
İstanbul Valiliğince, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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