Kentsel dönüşüm gündeminde yok

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı lansmanı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Lansmanda konuşan Genel Başkan Özgür Özel, 5 yıldır vaatlerini yerine getirmeyen, devletin yaptığı işleri kendi icraatıymış gibi lanse eden, İstanbul'un her afetinde tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterdi.

KEMAL BEY GELMEDİ

Kürsüye ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. Özel, "Bu yıl İstanbul'da yağan her yağmurda İstanbul'a imreniyoruz bu kadroyu tebrik ediyoruz" diyerek İmamoğlu'nun sözde başarılarını övdü. Ancak o İmamoğlu'nun hizmetlerini sunarken akıllara İstanbul'un sel sularına teslim olduğu görüntüler geldi. Toplantıya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise davetli olmasına rağmen katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu da konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun adını bile anmadı.

'DEPREM'SİZ BÜTÇE

6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul'a yönelik uyarılar artmıştı. Depreme yönelik en iyi önlemlerin başında ise dayanıklı konutlar gelirken, İstanbul'da göreve 5 yıl daha talip olan İmamoğlu'nun kentsel dönüşümden hiç bahsetmemesi dikkat çekti. İmamoğlu'nun 5 yıldır reklama depremden daha fazla bütçe ayırdığı ortaya çıkmıştı. AK Parti yönetimindeki 2018'de deprem için ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüme ayrılan pay bütçenin %5.5'i iken 2023'te bu pay %1.59 olmuştu.

ARIZALARI HATIRLAMADI

"İlk başkanlık dönemimiz kolay olmadı. Görevi devraldığımız İstanbul neredeyse durmuştu. Metro projeleri stop etmişti" diyen İmamoğlu, yanan otobüsler, arıza yapan metrolar, 5 yıldır hiçbir şekilde aktif edemediği metro inşaatları ve halkın kendisine olan tepkilerinden hiç söz etmeden devletin bitirdiği projeleri kendi yapmış gibi lanse etti, "Tüm zamanların en büyük ulaşım atılımını yaptık" dedi. İmamoğlu konuşmasında, "Raylı sistemlerde dünya rekorunu kırdık. Raylı sistemlerde tam 65.1 km yeni hat ve 62 istasyonu tamamlamış olacağız. Bu da yıllık 13 km'ye tekabül ediyor. Gururla ifade ediyorum ki bizden önceki 25 yılın ortalamasının 4 katından daha fazla metro hattını her yıl İstanbul'a kazandırdık" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçtiğimiz ocakta 13,27 kilometre metro yaptığı iddia edilen İmamoğlu'nun aslında 7,24 kilometre metro yaptığını açıklamıştı. Bakanlık, Kadir Topbaş'ın ise tam 142,88 kilometre metro yaptığını duyurmuştu.

HİÇBİRİNİ BİTİREMEDİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da İBB'nin Tuzla'da AK Parti döneminde başlatılan projelerin bile hiçbirinin tamamlanmadığını örnekler vererek anlatmıştı. Yazıcı, "Tuzla'da yan yollar bitmedi, köprüler bitmedi, ulaşım sorunları çözülmedi. İBB uyku modunda devam ediyor. Bir yasa vardı, Campbell Yasası; 'Ne kadar az iş yaparsanız işleriniz o kadar yolunda gider' Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yasayı uyguluyor sanırım. Ne kadar az iş yaparsanız işler o kadar yolunda gidiyor. Her şey çok müthiş diyor ama 13 bin kişiyi işten atıp, 45 bin kişiyi işe alıyorsunuz" ifadelerini kullanarak İBB'ye tepki göstermişti.

BAKANLIK TAMAMLADI

CHP'li İBB'nin yapımını tamamlayamadığı Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı, Ulaştırma Bakanlığı tarafından tamamlandı. Açılışını Başkan Erdoğan yaptı. Metro tek yönde saatte 70 bin yolcuya hizmet veriyor. Ayrıca Metrokent İstasyonu Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir- Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak. Kayaşehir İstasyonu Halkalı- İstanbul Havalimanı metro hattı ile entegre olacak.