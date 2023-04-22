Kentsel dönüşümdeki yeni adımlar evini yenileyeceklere kolaylık sunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükselttiklerini açıkladı.

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasını hayata geçirdiklerini kaydeden ve evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere yüzde 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlayacaklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk müjdemizin adı 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela, diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda, 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak."

Erdoğan, vatandaşın kendi koyacağı kısım için çeşitli kolaylıklar sağlayacaklarını kaydederek, "Örneğin, bu vatandaşımız yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TEFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Konuya ilişkin müjdeleri değerlendiren sektör temsilcileri, kampanyanın dönüşümü hızlandıracağını ve özellikle kenti konutunu yenilemek isteyen vatandaşa büyük kolaylık sunacağını bildirdi.

"İHTİYAÇ DUYULAN DÖNÜŞÜM HAMLESİNİN ÖNCÜSÜ OLACAK"



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, devletin son aylarda gayrimenkul ve inşaat sektörüne verdiği desteklerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Durbakayım, "Bu destekler, devletimizin hem ilk kez yuva sahibi olmak isteyenler için hem de riskli binalarını yenilemek isteyenler için üzerine düşen görevleri tam olarak yaptığını gösteriyor. Devletin attığı bu adımların ilerleyen dönemlerde daha da daha sıklaşacağını ve hızlanacağını düşünüyoruz." dedi.

Yaklaşık 6,7 milyon riskli konutun yer aldığı Türkiye'de özel sektörün de bu kutsal davada önemli görevler alacağını dile getiren Durbakayım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem riskinin minimize edilmesi için devletin attığı adımlara uyum sağlamak için elinden geleni yapacağına inanıyoruz. Ancak buradaki tek sorun özel sektör kaynaklarının devletin sahip olduğu kaynaklar kadar geniş ve büyük olmamasıdır. Bu kapsamda, bireysel dönüşümler için sağlanan kira yardımı, dönüşüm desteği, KDV ve vergi muafiyeti gibi teşviklerin büyük çaplı dönüşümlerde elini taşın altına koyan inşaat firmalarına da tanınması topyekun bir kentsel dönüşüm hamlesinin kısa zaman ve başarıya ulaşmasına mutlak fayda sağlayacağını düşünüyoruz."

Durbakayım, "Kentsel dönüşüm ile alakalı atılan adımlar şüphesiz bireysel çapta kentsel dönüşüme hız kazandıracaktır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu yeni kampanyanın ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüm hamlesinin öncüsü olacağının altını çizmek isterim." şeklinde konuştu.

"BU DEĞERLİ ADIMLAR GÜÇLENDİRMEDE DE OLMALI"



Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan da aylık kira yardımının kısa süre önce 3 bin 500 liraya yükseldiğini anımsatarak, bu rakamda tekrar revize yapılmasının henüz istenilen düzeyde olmasa da vatandaşların elini bir nebze rahatlatacağını söyledi.

Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere düşük faizli kredi imkanı verilmesinin ve binasının riskli tespitini yapanlara ise dönüşüm için ihtiyaç duyulan tutarın yarısının hibe edilmesinin çok değerli adımlar olduğunu dile getiren Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada dikkate değer bir diğer konu ise güçlendirme. Bu dönüşüm hamlesiyle birlikte güçlendirmede de benzer adımların atılması çok değerli olacaktır. Doğru bir matematik ve bilimsel sonuçlarla güçlendirme ve dönüşüm birlikte, eşzamanlı kurgulanmalı. Bu çerçevede biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yakın çalışmaya hazırız. Binası incelenen sakinlere doğru güçlendirme bilgilendirmesiyle binaları çok daha hızlı bir şekilde depreme dayanıklı hale getirebiliriz."

"KAMPANYANIN SÜRESİNİN UZATILMASI ETKİNLİĞİNİ ARTIRACAKTIR"



Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise son dönemde kentsel dönüşümde atılan adımların çok kıymetli olduğunu belirterek, "Özellikle vatandaşı direkt ilgilendiren ve onlara kendi konutlarını dönüştürme noktasında büyük kolaylıklar sunan bu müjdelerin kentsel dönüşümü çok hızlandıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasında başvuruların 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında olacağını dile getiren Özgün, "Kampanyanın süresinin uzatılması etkinliğini artıracaktır. İlk etapta en azından bir yıla yayılması gerektiği kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Özgün, ülke genelinde 6-7 milyon aralığında riskli yapı bulunduğunu ve bunlar arasında çok acil dönüştürülmesi gerekenlerin yer aldığını kaydederek, söz konusu yapıların çok hızlı dönüşmesi için yerinde adımların atıldığını söyledi.

"DÖNÜŞÜM ÇOK DAHA HIZLI VE AKTİF ŞEKİLDE İLERLEMEYE DEVAM EDECEK"



Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik de en son yaşadıkları deprem felaketinin bütün ülkeye deprem gerçeğini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin deprem riski açısından en kritik şehri olarak öne çıkan İstanbul, beklenen deprem nedeniyle de büyük risk altında. Gerek sektörümüz gerekse devletin açıkladığı teşviklerle şimdiye kadar on binlerce konut dönüştü ve depreme uygun hale geldi. Ancak bugün geldiğimiz noktada özellikle İstanbul'un çok ciddi sayıda yapısı depreme dayanıksız durumda. Burada büyük bir seferberliğe ihtiyaç vardı ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketle kentsel dönüşüm çok daha hızlı ve aktif şekilde gerçekleştirilmeye ve ilerlemeye devam edecek."

Çelik, açıklanan teşvikler ile alakalı bilgiler vererek, bunların sürece hız açıdan önemli katkı sunacağını bildirdi. Devletin sağladığı avantajlı kredi oranını "çok cazip" olarak değerlendiren Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu krediyi kentsel dönüşüm kapsamında kendi evini yenilemek isteyen vatandaşlarımız için çok büyük bir avantaj olarak görüyoruz. İnşaat sektörü ve sektörün paydaşları yine devletimizin desteğiyle kentsel dönüşüm noktasında ciddi rol alacaktır. Sinpaş olarak şimdiye kadar Türkiye'nin en büyük projelerinde imzası olan bir kurumuz. On binlerce konutu yine kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin ve bakanlığımızın desteğiyle dönüştürdük, önümüzdeki dönemde de yenilenme sürecinde aktif olarak yer almayı planlıyoruz."