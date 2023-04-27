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"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular 28 bin 795'e ulaştı
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27 Nisan 2023 Perşembe 15:39:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 15:39:00

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular 28 bin 795'e ulaştı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden Kampanyamıza şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru oldu. İstanbulumuzu el ele vererek birlikte dönüştürecek, riskli tek bir konut kalmayana kadar projelerimizi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Kentsel Dönüşüm Murat KURUM 194 bin 576 bağımsız birim
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