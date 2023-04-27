"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular 28 bin 795'e ulaştı

Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden Kampanyamıza şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru oldu. İstanbulumuzu el ele vererek birlikte dönüştürecek, riskli tek bir konut kalmayana kadar projelerimizi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar

194 bin 576 bağımsız birim için

28 bin 795 başvuru oldu.



İstanbul'umuzu el ele vererek

birlikte dönüştürecek,

riskli tek bir konut kalmayana kadar projelerimizi hayata geçireceğiz! pic.twitter.com/lv1psfkPqM — Murat KURUM (@murat_kurum) April 27, 2023