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16 Mayıs 2023 Salı 13:23:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 13:23:00

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 155 bine ulaştı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugüne kadar 709 bin bağımsız birim için 155 bin başvuru yapıldığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin bilgi verdi.

Kampanyaya başvuruların ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Kurum, "Şu ana kadar 709 bin bağımsız birim için 155 bin başvuru yapıldı. Ekiplerimiz başvuruları inceliyor, çoğunluğun sağlandığı yerlerde dönüşüm süreci başlıyor. İstanbul'da riskli yapı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler : murat kurum yarısı bizden kampanyası kentsel dönüşüm
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