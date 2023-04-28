"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 2 günde İstanbul'da 47 bin 400 başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden ile konutlarınızın dönüşümünde maliyetin yarısını biz ödüyoruz, evlerinizi TOKİ güvencesiyle dönüştürüyoruz. İstanbul'da 2 günde gelen başvuru sayısı 291 bin 526, bağımsız birim için 47 bin 400'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık"

Bakan Kurum, kampanyanın uygulama adımlarını hatırlatarak, "Bir, başvuruyu alıyoruz. İki, ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Üç, başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz. Dört, binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa konutlarınızı TOKİ ile dönüştürüyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık." bilgisini verdi.

Kurum, Bakanlık uzmanlarının incelemelerine ilişkin bir video da paylaştı.

İstanbul Kartal'da, Bakanlık uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binalarda ön incelemelerin yapıldığı aktarılan videoda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'in de şu ifadelerine yer verildi:

"Derdimiz, İstanbul'da artık riskli bina kalmasın. O depreme biz hazırlıklı, güvenli girelim istiyoruz. e-Devlet üzerinden ilk günün içerisinde 200 bin müracaatımızı aldık. Bütün ekibimizle beraber sahada hem tespitlerimizi yapıyoruz, vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Onlar da uygun görürlerse birlikte binalarımızı dönüştüreceğiz."

Vatandaşlar da güvenli konutlarda oturmak için kampanyadan duydukları memnuniyeti aktardı.