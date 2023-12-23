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23 Aralık 2023 Cumartesi 16:25:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 16:25:00

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? 2024 Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kira desteğine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? 2024 Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar?

Kentsel dönüşüm kira yardımı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı buluşmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Erdoğan, bugün İstanbul'u depreme hazırlama noktasında tarihi nitelikte adımları eş zamanlı olarak atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

Erdoğan, nisan ayında şehrin en acil ihtiyaçlarında olan kentsel dönüşümle ilgili özgün bir projeyi kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Kentsel dönüşümde Yarısı Bizden' adını verdiğimiz kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. Kampanyaya bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Yarısı Bizden kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz.

Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 yüz bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir."

Etiketler : kentsel dönüşüm kira yardımı 2024 kentsel dönüşüm
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