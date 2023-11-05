VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı: 1 İsrailli öldü
Gazze'deki Filistin hükümetinden çağrı: "Tüm hastaneler bombardıman altında"
İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresini bombaladı
FETÖ'den İsrail'e destek ziyareti: Terörist Enes Kanter, Yahudi okulunda
Türkiye-Bosna Hersek siyasi istişareleri Ankara'da gerçekleşecek
MSB duyurdu: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
05 Kasım 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 12:00:00

Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine bu hafta da devam edecek. Genel Kurulda kentsel dönüşüm düzenlemesi ele alınacak. Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun teklifi ile dört bakanlığın bütçesi ilgili komisyonlarda görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesai yapacak.

Meclis Genel Kurulunda kentsel dönüşümü hızlandıracak kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme, kentsel dönüşümde salt çoğunluk kararının yeterli olmasını öngörüyor.

Tespit ve tebliğ işlemleri de hızlanacak. Hak sahibinin dönüşüm için mali gücünün olmaması durumunda devreye devlet girecek. Mali yardım yapılacak. 21 maddelik kanun teklifinin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

AİLE VE GENÇLİK FONU KURULUYOR

Meclisin gündem maddelerinden biri de Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi.

Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Ailenin korunmasını sağlayacak olan teklifin pilot uygulaması depremin yaşandığı illerde başlayacak. Kanun teklifinin bu hafta Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin görüşülmelerine de devam edilecek.

Hafta boyunca Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

Siyasi parti liderleri de Salı ve Çarşamba günü partilerinin Meclis'teki grup toplantılarında milletvekillerine hitap edecek.

Etiketler : tbmm kentsel dönüşüm aile ve gençlik fonu
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX