VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Heyecanlandıran proje! 5 saatlik yol, 80 dakikaya düşecek
Türk SİHA'ları örnek oldu! Çin eski jetlerini SİHA yapıyor
Otomobil alacaklar dikkat! Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı
Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
Kentsel dönüşüm hayat kurtardı
EYT'de kapsam genişliyor...
Orijinal kadro geldi!
Ağzındaki kuruluk hissi diyabet belirtisi
Merdiven testi ile kalp yetmezliği riskini belirleyin
Gece yeme bozukluğu sendromu depresyona sürükler
Bugün burçları neler bekliyor? 24 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları
Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV matrahında yeni düzenleme
AFAD: Düzce'de 160 artçı deprem meydana geldi
Provokatif 'deprem' paylaşımları hakkında yasal işlem başlatıldı
Sosyal medyada Pençe-Kılıç Harekatıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapıldı
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak
Bakan Soylu: Çadırlar kuruldu, fırın, lokanta ve spor salonları açık
BM: Yemen'de 2 milyon kişi onaylar geciktiği için insani yardımdan mahrum kaldı
Başkan Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı Bermudez'e tarihi hediye
24 Kasım 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 09:30:00

Kentsel dönüşüm hayata bağladı! Bu defa bina kurtardı

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

1999 sonrası bina stokunun yüzde 80'i yenilenen Düzce'de, 5.9 büyüklüğündeki deprem yıkıma yol açmadı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.9'luk depremle ilgili AKŞAM Dijital Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı'ya konuştu: “Kentsel dönüşüm hayat kurtarır ifadesinin gerçek olduğunu gördük. 1999 depreminin ardından konut stokumuzun % 80'ini yeniledik.”

Düzce'de 1999 depreminin ardından binaların yüzde 80'i kentsel dönüşümle yenilendiği için 5.9'luk sarsıntı yıkım ve ölüm getirmedi. AKŞAM Dijital Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı'ya konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Kentsel dönüşüm hayat kurtarır ifadesi sadece bir slogan değil bunun gerçek olduğunu Düzce'de gördük" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü deprem sonrası şehirdeki son durumu anlattı. Depremi çok şiddetli hissettiklerini belirten Özlü, "Düzceliler olarak deprem bilinciyle yaşıyoruz. Şehrimizde deprem yönetmeliklerinin son versiyonları harfiyen uygulanıyor. Sn. Cumhurbaşkanımızın "yatay mimari" yaklaşımı Düzce'de bütünüyle hayata geçmiş durumda. Yaşadığımız 1999 depreminin ardından Düzce'de Ak Partili yönetimler olarak konut stokumuzun yüzde 80'ini kentsel dönüşümle yeniledik. Eğer son depremde yıkım ve can kaybı yaşanmadıysa sebebi budur" dedi.

Şehir merkezindeki binalarda kısmi çatlaklar ve sıva dökülmeleri dışında büyük ölçüde hasar durumu gözlenmediğine dikkat çeken Özlü, "Çok şükür can kaybımız yok. Yaralılarımız var. Onlar da korku ve panikten kaynaklanan durumlar. Kamu binalarımız sapasağlam.

Sadece Adalet Sarayımızın dış cephesinin kaplamasında ufak tefek dökülmeler gördük. Köylerde durum iyi çünkü tek katlı, en fazla iki katlı binalar söz konusu. Şehir merkezinde de zemin artı maksimum 4 kat sınırını aşmadığımız için yani Sn. Cumhurbaşkanımızın "yatay mimari" talimatını harfiyen uyguladığımız için sorun yaşamadık" ifadelerini kullandı.

Özlü, şehirde deprem sonrası barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlar hususunda hiçbir sıkıntının yaşanmadığını, devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren seferber olarak atılması gereken tüm adımları attığını vurguladı.

Etiketler : Ak Parti deprem düzce
Erol Evgin hayranını kırmadı

Erol Evgin hayranını kırmadı
Burcu ile görüntülendi... "Güzel çıktık mı?"

Burcu ile görüntülendi... "Güzel çıktık mı?"
'O Ses'ten yeni tekli

'O Ses'ten yeni tekli
Esra Erol'un hafta sonu oğluyla İtalya kaçamağı

Esra Erol'un hafta sonu oğluyla İtalya kaçamağı
Hafsanur Sancaktutan çay kesip, horon tepiyormuş

Hafsanur Sancaktutan çay kesip, horon tepiyormuş
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00

Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00
Kaderimin Oyunu, ABD'de

Kaderimin Oyunu, ABD'de
Linet hem göze hem kulağa hitap etti

Linet hem göze hem kulağa hitap etti
3500 kişilik koro

3500 kişilik koro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX