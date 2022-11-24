Kentsel dönüşüm hayat kurtardı

Kentsel dönüşüm hayata bağladı! Bu defa bina kurtardı

Düzce'de 1999 depreminin ardından binaların yüzde 80'i kentsel dönüşümle yenilendiği için 5.9'luk sarsıntı yıkım ve ölüm getirmedi. AKŞAM Dijital Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı'ya konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Kentsel dönüşüm hayat kurtarır ifadesi sadece bir slogan değil bunun gerçek olduğunu Düzce'de gördük" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü deprem sonrası şehirdeki son durumu anlattı. Depremi çok şiddetli hissettiklerini belirten Özlü, "Düzceliler olarak deprem bilinciyle yaşıyoruz. Şehrimizde deprem yönetmeliklerinin son versiyonları harfiyen uygulanıyor. Sn. Cumhurbaşkanımızın "yatay mimari" yaklaşımı Düzce'de bütünüyle hayata geçmiş durumda. Yaşadığımız 1999 depreminin ardından Düzce'de Ak Partili yönetimler olarak konut stokumuzun yüzde 80'ini kentsel dönüşümle yeniledik. Eğer son depremde yıkım ve can kaybı yaşanmadıysa sebebi budur" dedi.

Şehir merkezindeki binalarda kısmi çatlaklar ve sıva dökülmeleri dışında büyük ölçüde hasar durumu gözlenmediğine dikkat çeken Özlü, "Çok şükür can kaybımız yok. Yaralılarımız var. Onlar da korku ve panikten kaynaklanan durumlar. Kamu binalarımız sapasağlam.

Sadece Adalet Sarayımızın dış cephesinin kaplamasında ufak tefek dökülmeler gördük. Köylerde durum iyi çünkü tek katlı, en fazla iki katlı binalar söz konusu. Şehir merkezinde de zemin artı maksimum 4 kat sınırını aşmadığımız için yani Sn. Cumhurbaşkanımızın "yatay mimari" talimatını harfiyen uyguladığımız için sorun yaşamadık" ifadelerini kullandı.

Özlü, şehirde deprem sonrası barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlar hususunda hiçbir sıkıntının yaşanmadığını, devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren seferber olarak atılması gereken tüm adımları attığını vurguladı.