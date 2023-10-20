VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?
Ege Bölgesi'nde 179 bin ton pamuk üretimi bekleniyor
Isparta'da gül çiçeği alım fiyatı 51 liraya yükseltildi
Bakan Kacır: Küresel yatırımcıların, petrokimya yatırımları için ülkemize ilgisi yüksek
İsrail'in El-Ehli Hastanesine düzenlediği saldırı Gazze savaşında dönüm noktası oldu
Kentsel dönüşüm düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
20 Ekim 2023 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 15:24:00

Kentsel dönüşüm düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

Etiketler : Kentsel dönüşüm Afet Riski Dönüşüm Kanunu
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX