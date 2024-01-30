Kendisini "15 Temmuz gazisi" olarak tanıtıyordu! Bakanlıktan yalanlama geldi
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendisini "15 Temmuz gazisi" olarak tanıtan kişinin gazi olmadığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, bazı haberlere konu olan Metin Kolca'nın 15 Temmuz gazisi olmadığını, Bakanlıkta bu kişiyle ilgili bir kaydın bulunmadığını bildirdi.
AA'da yer verilen habere göre, bazı basın yayın organlarında "FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı koyarken gazi olduğunu" belirten Metin Kolca'ya ilişkin haberler yer aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, Kolca'nın kendisini "15 Temmuz Gazisi" olarak tanıtmasına rağmen Bakanlıkta böyle bir kaydının bulunmadığını, söz konusu kişinin gazi olmadığını belirtti.
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