  • BIST
    109390
  • Dolar
    6,7943
  • Euro
    7,6773
  • Altın
    370,0320
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Evden çalışma koşulları evli çiftleri olumsuz etkiledi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor
AK Parti MkYK sonrası Çelik'ten önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 447'ye yükseldi
Bakan Kurum'dan termik santral açıklaması
Türkiye bölgede petrol arayacak! 7 alan belirlendi
OPEC basın toplantısı düzenledi
Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük hayatını kaybetti
Kendi ülkesi Yunanistan'ı açık açık uyardı: Türkiye ile çatışmaya girerseniz...
Stratejik hamle! İşte Türkiye'yi lider yapacak proje
"Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri İslam'la yeşerteceğiz"
Başkentte siyahi Floyd'un ABD'de polis şiddetiyle ölmesi protesto edildi
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen 'Sudaki Yaşam Savunucusu' seçildi
"Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum"
MSB: Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki mühimmat ve patlayıcılar imha ...
Taşıdıkları yolcular aranıyor
İstanbul'da dehşet! Oğlunun gözü önünde öldürdü
"Pis Türk laflarıyla büyüdüm"
Teknoloji devi üretti! Koronaya karşı kişisel hatırlatıcı
Bakan Varank: Virüsün tedavisinde kullanılacak
Emine Erdoğan: Deniz ve okyanus dünyadaki tüm ülkelerin ortak sınırıdır
Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı
"Yatırıma Destek TL Kredisi yatırımcıyı nokta atışı fonlayacak"
08 Haziran 2020 Pazartesi 16:01:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 16:24:00

Kendi ülkesi Yunanistan'ı açık açık uyardı: Türkiye ile çatışmaya girerseniz...

ABONE OL

Yunanistan'ın eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yaptığı anlaşmalara dikkat çekerek "Mısır ve İsrail, Türkiye ile işbirliği penceresini kapatmak istemiyor" dedi. Ülkesinin son günlerde Ankara'ya karşı artan tehditleri sonrası Apostolakis, olası bir çatışma anında Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız kalacağını söyledi.

Yunanistan'ın eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türk-Yunan ilişkileri konusunda Yunan basınına çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"DİPLOMATİK ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR"

Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve EEZ konusunda iki ülke arasında diplomatik çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten Apostolakis, Yunanistan'ın Mısır ve İsrail ile yaptığı anlaşmaya dikkat çekti.

"MISIR VE İSRAİL TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ PENCERESİNİ KAPATMAK İSTEMİYOR"

İttifakların güçlendirilmesinin gerekli olduğunu olduğunu söyleyen Apostolakis, "İttifaklar güçlendirilmelidir, ancak komşu (Türkiye) ile gelecekteki işbirliği penceresini tamamen kapatmak istemeyen birçok ülke (örneğin Mısır ve İsrail) var" dedi.

"OLASI BİR ÇATIŞMADA YUNANİSTAN YALNIZ KALACAK"

Eski Yunan Bakan, olası bir ada krizinde ABD ve AB'den destek olmasına rağmen muhtemelen Yunanistan'ın yalnız kalacağını ifade etti. Star'dan Abdullah Polat'ın haberine göre Apostolakis, "Çatışmaya girersek muhtemelen yalnız kalacağız. Bu hesaplamaları yapmak zorundayız" dedi.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYORLAR

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un "Türkiye ile çatışmaya hazırız" demiş, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, Türkiye'ye Lozan Anlaşması üzerinden sataşarak, "revizyonist ve gri alan yaklaşımlarının" Türkiye için bir bumerang etkisi yaratabileceğini dile getirmişti. Dendias ayrıca, Türkiye'nin Ege'deki egemenliğinin maksimum 3 mil olduğunu iddia etti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER