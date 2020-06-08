Kendi ülkesi Yunanistan'ı açık açık uyardı: Türkiye ile çatışmaya girerseniz...

Yunanistan'ın eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türk-Yunan ilişkileri konusunda Yunan basınına çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"DİPLOMATİK ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR"

Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve EEZ konusunda iki ülke arasında diplomatik çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten Apostolakis, Yunanistan'ın Mısır ve İsrail ile yaptığı anlaşmaya dikkat çekti.

"MISIR VE İSRAİL TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ PENCERESİNİ KAPATMAK İSTEMİYOR"

İttifakların güçlendirilmesinin gerekli olduğunu olduğunu söyleyen Apostolakis, "İttifaklar güçlendirilmelidir, ancak komşu (Türkiye) ile gelecekteki işbirliği penceresini tamamen kapatmak istemeyen birçok ülke (örneğin Mısır ve İsrail) var" dedi.

"OLASI BİR ÇATIŞMADA YUNANİSTAN YALNIZ KALACAK"

Eski Yunan Bakan, olası bir ada krizinde ABD ve AB'den destek olmasına rağmen muhtemelen Yunanistan'ın yalnız kalacağını ifade etti. Star'dan Abdullah Polat'ın haberine göre Apostolakis, "Çatışmaya girersek muhtemelen yalnız kalacağız. Bu hesaplamaları yapmak zorundayız" dedi.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYORLAR

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un "Türkiye ile çatışmaya hazırız" demiş, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, Türkiye'ye Lozan Anlaşması üzerinden sataşarak, "revizyonist ve gri alan yaklaşımlarının" Türkiye için bir bumerang etkisi yaratabileceğini dile getirmişti. Dendias ayrıca, Türkiye'nin Ege'deki egemenliğinin maksimum 3 mil olduğunu iddia etti.