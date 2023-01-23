Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet için "Kendi ülkelerinde turist gibiler. Bu şehri kimsenin insafına bırakamayız " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin en hızlı metrosu" olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun açılışını gercekleştirdi. Erdoğan açılışta şunları söyledi: "İstanbul konumu ve sahip olduğu potansiyeliyle Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, en dinamik şehridir. Bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerin merkezine İstanbul'u yerleştirdik." Muhalefete eleştirilede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kağıthane'ye 'kağıt tepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden bir şey beklemiyoruz. Kendi ülkelerinde turist gibi yaşıyorlar. Onların trajikomik halleri bizi rehavete sevk etmiyor. İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Kimin sorumlu olduğuna bakmadan bu şehrin meseleleriyle ilgilendik."

İSTANBUL İLK SIRADA

"Çoğunluğu yine bakanlığımız tarafından yürütülen İstanbul, dünyada en fazla raylı sistemler yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor. Bu şehri hak ettiği seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalıştık. Her sıkıntısına çözüm aradık. Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan eserleri birer birer hayata geçirdik. Devam eden projeler bittiğinde İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkaracağız. Son yıllarda devreye giren metro hatlarının tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca yapılan projelerdir."

METRO BİR AY ÜCRETSİZ

Erdoğan "Metro hattından 1 ay ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için. Bizler de sizler için mücadelemizi sürdürüyoruz." İstanbul Havalimanı metro ücreti, kısa mesafe 9.90 TL olacak, en uzun mesafe ise 12 TL olacak. Öğrenciler de bu ücretin yarısını ödeyecek. Öğretmenler için de farklı indirimler geçerli olacak.

'EN İYİ METRO'YA ÖRNEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde "Kağıthane İstanbul Havalimanı arası 34 km, 8 hat var. Kağıthane'ye gelen vatandaşımız ister Mecidiyeköy bağlantısını ister Mahmutbey bağlantısını kullanacak. Esenler'deki vatandaşımız 45 dk'da havalimanına ulaşabilecek. 35 dk'da Taksim'den İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek" dedi

Karaismailoğlu "Burada akıllı tünel konsepti ile yangın durumunda otomatik olarak kendisi bütün tedbirleri alarak olumsuz şartları ortadan kaldıran bir sistem var. Herkes için erişilebilir istasyonlar. Kabartma taşlardan kılavuz yollarına, ses sistemlerine kadar herkes için erişilebilir bir istasyon. Engelli kardeşimiz buradaki ulaşımını gerçekleştirebilecek. Biz ulaşımda hiçbir şey için engel tanımıyoruz. Yeni bir metro yapacak kurum en iyisi nerede diye bakacak olursa Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını görebilecek diyebiliriz" diye konuştu.

GÜNDE 800 BİN YOLCU AĞIRLANACAK

Yeni açılan metro hattının özellikleriyle ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbulumuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz."

PARİS'TE METROYA DAMDAN SU AKIYOR

"Bunlar Boğaz'ın altından Marmaray'ı geçirebilirler miydi? Bir tanesi; bunda sürücü yok muydu" diyor. Bir diğeri de "Bunları galiba Paris'te yapmışlar" diyor. Paris'te metrolarda damdan sular akıyor sular. Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok. Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alıyor. Bay Kemal, 1 kuruşsuz yaptığınız yatırımları anlatın diyor. Bak kamu özel işbirliği yatırımlarıdır bunlar. İGA'yı, Yavuz Sultan Selim'i, Osmangazi'yi böyle yaptık. Ama siz bunları öğrenene kadar çok zaman geçecek."

KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ

"Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor merkezi olmak yolunda hızla ilerleyen İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesini er ya da geç ülkemize kazandıracağız. Boğaz'ın yükü hafifleyecek, İstanbul'un değeri yükselecek. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı."

UÇAĞIN İÇİNDEYMİŞ HİSSİ

Saatte 120 kilometre hıza sahip araçlar hatta kullanılacak. Metro hattı yapı itibarıyla benzerlerinden ayrılıyor. İstasyona girişten itibaren farklılıklar dikkati çekiyor. Havalimanı metro hattında, peronlarda paks diye ifade edilen peron ayırıcı kapı sistemleri mevcut. Araç perona gelip park pozisyonu aldıktan sonra kapı devreye giriyor. Yolcuların güvenli bir şekilde giriş çıkışı sağlanıyor. Metro hattı, özgün tasarımıyla da öne çıkıyor. Metro hattının bekleme salonları da havalimanına yakışır şekilde tasarlandı. Koltuklar uçak koltuğu şeklinde tasarlandı, bilgi ekranları ise uçak penceresi şeklinde dizayn edildi.