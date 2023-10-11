VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'deki katliama ABD desteği: Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk uçak İsrail'e ulaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik “Kahramanlar” Operasyonları kapsa...
Gözler raflarda
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 8 gazeteciyi öldürdü
Meteoroloji il il açıkladı! Gök gürültülü sağanak uyarısı
Biden: ABD, İsrail'in arkasındadır
11 Ekim 2023 Çarşamba 07:58:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 07:58:00

Kemal Sunal'ın hatırası satışta

ABONE OL

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın 1984 yılında Almanya turnesinde aldığı ve bir çok filminde kullandığı 1984 model Mercedes'in şimdiki sahibi Ahmet Yılmaz, otomobili satışa çıkardı. Kemal Sunal'ın "Keriz, Sevimli Hırsız, Garip" filmlerinde yer alan araca gözü gibi baktığını söyleyen Yılmaz, usta sanatçının hatırası olan arabayı sadece parasını verene değil, aynı zamanda hatırasına saygı duyacak birine vereceğini dile getirdi.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın 1984 yılında Almanya turnesinde aldığı ve bir çok filminde kullandığı 1984 model Mercedes'in şimdiki sahibi Ahmet Yılmaz, otomobili satışa çıkardı. Kemal Sunal'ın "Keriz, Sevimli Hırsız, Garip" filmlerinde yer alan araca gözü gibi baktığını söyleyen Yılmaz, usta sanatçının hatırası olan arabayı sadece parasını verene değil, aynı zamanda hatırasına saygı duyacak birine vereceğini dile getirdi.

"İstanbul'da yaşayan bir arkadaşımın vasıtasıyla 2007 yılında bu arabayı almıştım. Alırken arabanın Kemal Sunal'ın olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde çok mutlu oldum ve o günden sonra arabaya adeta gözüm gibi baktım. O dönemlerde çok almak isteyen oldu ama asla satmayı düşünmedim. Rahmetlinin anısına sahip çıkmanın ve onun aracını kullanmanın güzel duygularını yaşadım. Ama artık satmaya karar verdim. Sadece arabanın parasını verene vermeyeceğim. Aynı zamanda benim gibi Kemal Sunal'ın maneviyatına saygı da duymalı" dedi.

Daha önce Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın arabayı almak istemediğini de kaydeden Yılmaz, "Merhum Kemal Sunal'ın vefatının ardından davet üzerine arabayla beraber 72. yaş gününde katılmıştım. Kemal Sunal'ın eşi ve yakınları arabaya büyük ilgi göstermişti. Hatta eşi ve kızı çok duygulanmıştı. Burada gazeteciler eşi Gül Sunal'a 'Arabayı satın almak ister misiniz?' diye sorduklarında gözyaşlarını tutamamıştı ve 'Bu arabayı alırım ama o hatıralarına dayanamam, o yükü kaldıramam' diyerek almak istemediğini ifade etmişti. Bugün ne düşünürler bilemiyorum ama Kemal Sunal'ın hatırasına artık benden sonra daha iyi bakacak, değerini bilecek birilerinin almasını isterim" diye konuştu.

Etiketler : Kemal Sunal Mercedes Türk sineması Kemal Sunal 1984 model Mercedes
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX