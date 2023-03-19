Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha..

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha.. Ulusal Vergi Konseyi'nden haberi yok

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dan yine büyük bir gaf geldi.



İzmir'de 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Bu konsey toplanan vergilerin nerelere harcandığını raporlara bağlayıp, Resmi Gazete'de yayınlayacak." dedi.

VERGİ KONSEYİ 1992 YILINDA KURULDU

Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, ancak faaliyetleri kesintili ve kısa süreli olmuştur. 2003 yılında yeniden faaliyete geçen Konsey, 31 Temmuz 2004'de 178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33/A maddesinde yapılan düzenleme ile yasal statüye kavuşmuştur. Her yıl bütçe sürecinde netleşen bütçenin harcama kalemleri Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

GEÇEN SENEDE AYNISI OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl da "İklim Değişikliği Bakanlığı kuracağız" diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan haberinin olmadığı anlaşılmıştı.