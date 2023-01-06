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06 Ocak 2023 Cuma 07:35:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 07:35:00

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya teklif!

Kaynak: Akşam

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Onuncu kez bir araya gelen 6'lı masadan yapılan açıklamada cumhurbaşkanlığı adaylığı için istişareleri başlatma kararı çıktığı ifade edildi. Öte yandan kulislere yansıyan bir habere göre Kemal Kılıçdaroğlu masaya adaylığını önerdi. İddiaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu kendi adına sıcak bakılmaması durumunda da adayın masadan çıkması gerektiğini söyleyerek isim verdi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı sona erdi.

Altılı masanın, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki 10'uncu toplantısı 9,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun gündeme gelmesi beklenen toplantı sonrası yapılan açıklamada ilk kez konuyla ilgili bir adım atıldı.

"ADAY İÇİN GÖRÜŞMELERİN BAŞLATILMASINA KARAR VERDİK"

Açıklamada "Cumhurbaşkanı adayı için, genel başkanlar arasında istişareler başlatılmasına karar verdik." ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 6'LI MASAYA TEKLİF

Öte yandan kulislere yansıyan bir habere göre konu masaya geldi ve konuşuldu.

TürkMedya Ankara Temscilcisi Melik Yiğitel, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme bomba gibi düşecek kulis haberini paylaştı.

Melik Yiğitel, "Kılıçdaroğlu 'Aday bu masadakilerden biri olmalı. Ben istiyorum ama olmaz derseniz Ali beye de adaylık yakışır' demiş." diye konuştu.

Etiketler : Altılı masa 10'uncu toplantı İYİ Parti Demokrat Parti Saadet Partisi DEVA Partisi
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