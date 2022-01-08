Kılıçdaroğlu'na 'sıfır zam' tepkisi

Beylikdüzü'nde park ve sosyal tesislerin açılış ve temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'zam' tepkisi ile karşılaştı. Son üç yıldır zam alamadıkları gerekçesiyle 75 gündür grevde olan Bakırköy Belediyesi çalışanları, "Sayın Kılıçdaroğlu bize söz verdi, biz bu söz yerine getirilene kadar Kılıçdaroğlu'nun peşindeyiz. Grevimizin 13'üncü gününde kendisinden söz aldık, 'Halledeceğiz arkadaşlar' dedi. Ama kendisine ulaşmamız 10'u, 15'i geçti ama hâlâ bizim isteklerimiz yerine getirmediler" dedi.

KORUMALAR UZAKLAŞTIRDI

Programa gelen Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışan bir işçi, koruma engeline takıldı. Kılıçdaroğlu, durumunu anlatmaya çalışan işçiyi dinlemezken, korumaları işçiyi alandan uzaklaştırdı. Son üç yıldır zam alamadıklarını ifade eden Yılmaz Şutanrıkulu, "27 yıldır Bakırköy Belediyesi'nde işçiyim. 75 gündür grevdeyiz ve masa çözümü olmadı. İsteklerimiz çok fazla değil. Biz kendilerinin doğru olduğuna inanmadığı TÜİK'in enflasyon rakamları kadar zam istiyoruz. Bizim karşımıza yüzde 0 zam ile geldiler ardından ise 5,7,9 gibi bir rakam söylediler. Yaşanan bu enflasyon karşısında bize dayattıkları bu oranları asla kabul etmeyeceğiz" dedi.