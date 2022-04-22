'Ödemem' dediği faturaların tutarı soruldu!

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22 Nisan 2022 Cuma 12:44:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 12:50:00

Kemal Kılıçdaroğlu'na elektrik faturalarının borç tutarı soruldu

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Gelen elektrik borçlarının tutarı sorulan Kılıçdaroğlu "otomatik ödeme talimatıyla borçlarının yatırıldığını belirterek" tam rakamı bilmediğini söyledi.

3 ay önce sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyuran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği dün kesildi.

Evinde an itibarıyla elektriksiz oturan CHP Lideri, bir televizyon kanalının sabah programına bağlandı.

Elektriğinin kesilmesi üzerinden değerlendirmelerde bulanan Kılıçdaroğlu'na, fatura ödemediği dönemde, gelen fatura tutarları soruldu.

FATURALARDAN HABERİ YOK

Gelen faturaların tam miktarını bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu "Doğrusunu isterseniz bankaya otomatik ödeme talimatı verildi, faturalar otomatik olarak yatırılıyor. Aslında eşimle ben evde yalnız yaşıyoruz çok tutmuyor. Bin küsur falan galiba... Burada mesele faturaları ödeyip ödememe değil. O gücüm zaten var." ifadelerini kullandı.

Etiketler : elektrik faturaları CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu elektriği dün kesildi.
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