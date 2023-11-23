Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, birbirine benzemeyen tüm partileri topladı. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak için her birine bakanlık ve vekillik dağıttı.

Bir PKK'nın siyasi kolu HDP ile el sıkıştı, bir Zafer Partili Ümit Özdağ ile anlaştı. Ancak 14 ve 28 seçimlerinde yine hüsranı yaşadı. Tarihi seçimlerin ardından istifası istenen ancak koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan kurultayda görevden alındı.

PROTOKOL KOALİSYONU KARIŞTIRMIŞTI!

Seçimin ardından en çok tartışılan konu ise Kemal Kılıçdaroğlu ise Ümit Özdağ'ın yaptığı gizli anlaşmaydı. Özdağ'ın ifşa ettiği gizli protokolde, Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık verdiği ortaya çıktı. Bu durumdan haberi olmayan koalisyon ortakları ise Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

ÖZDAĞ: ANLAŞILAN ÖZEL HATALARDAN DERS ÇIKARMAK YERİNE...

Genel Başkan seçildikten sonra HEDEP'li isimlerin yanından ayrılmayan Özel için "Bu projenin kabulünden HDP seçmeninin rahatsız olduğu iddiası maalesef CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından ifade edilmiş, kongre sürecinde de siyaseten insafsızca istismar edilen bu açıklamalarını Türkiye'nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmaya hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır. Öyle gözüküyor ki CHP liderliği geçmiş hatalardan ders çıkarmak yerine yeni vahim hatalar ile yeni bir başarısızlığa doğru yelken açmaktadır" ifadelerini kullandı.