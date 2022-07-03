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03 Temmuz 2022 Pazar 09:42:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 09:42:00

Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'a yalan tazminatı ödeyecek

Kaynak: Akşam

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın vekili avukat Göktaş, ‘128 milyar dolar' iddiaları nedeniyle CHP'nin 60 bin Türk Lirası tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili avukat İsa Sinan Göktaş, '128 milyar dolar' iddiaları nedeniyle CHP'nin 60 bin Türk Lirası tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu. Göktaş, tazminat bedelinin Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı. Göktaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok iyi bilindiği üzere müvekkil Sayın Berat Albayrak, milletinin hizmetinde olduğu süre boyunca devletin malı 'yetimin hakkı' şiarıyla hareket etmiş, devletin bir kuruşunu dahi boşa harcamamış ve harcatmamıştır. Devletin hazinesini boşaltmak, yandaşlarına peşkeş çekmek gibi yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirasının mimarlarının CHP yöneticileri arasından çıkması şaşırtıcı değildir. Sayın Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başladığında, 'Kasa boş, hazinede para yok, IMF'den borç alın' yönlendirmesi yapanlar ile '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını ortaya atanların aynı kişiler olması sadece çelişkiyle açıklanabilecek bir durum değildir."

Etiketler : Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu tazminat
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