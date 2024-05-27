Astrolog Güven'e gözaltında!

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27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:49:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:49:00

Kehaneti tutmayınca Fenerbahçelilere hakaret etti! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözleriyle gündeme gelen Astrolog Meral Güven'e, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası gelen tepkilere canlı yayında ağır küfürlerle karşılık verdiği için halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı. Güven'in videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Astrolog Meral Güven'in şampiyonluk kehaneti tutmadı.. Süper Lig'de sarı-lacivertlilerin şampiyon olacağı konusunda ısrarlarını yineliyordu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen maçta Galatasaray'ın, Konyaspor'u mağlup etmesi sonucu Güven, tahminlerinde yanıldı.

DANIŞANLARI RANDEVULARINI İPTAL EDİYOR

Güven, tahminlerinin yanlış çıkması üzerine sosyal medyada tepki topladı. Danışanları ise Güven'e olan randevularını iptal ederek tepki gösterdi.

MERAL GÜVEN SOSYAL MEDYASINDAN VERDİ VERİŞTİRDİ

Astrolog Meral Güven'in Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı iddialarının tutmayınca sarı-lacivertlilerden tepki aldı. Kendisine yapılan eleştirilere karşı Güven paylaşımında, "Yüce Mevlam'a şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfredip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfredilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar." ifadelerini kullandı.

GÜVEN CANLI YAYINDA KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Yoğun tepki üzerine sosyal medya hesaplarını kapatan Meral Güven, TikTok hesabında canlı yayın açtı. Güven'in küfürler yağdırdığı canlı yayını, uygulama yönetimi tarafından kesildi.

Güven canlı yayında, "Allah adamın ... kan çıkarır ecdanınızı s... Allah benim söylemediğim sözlerle beni yüz göz ettiniz. Ulan 80 yaşındaki p...k, televizyon kanallarına çıkıp eleştiren k...t alayınız yürüyün lan ecdanızı s...m, o...çocukları." ifadelerini kullandı.

MERAL GÜVEN'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Güven'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.

Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

Etiketler : meral güven fenerbahçe galatasaray şampiyonluk astrolog soruşturma
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