Kedilerini paraya değişmedi

Bingöl'de yaşayan ve dedesinden kalan 3 bin metrekare alana sahip 63 yıllık bahçeli evde 100'e yakın kedi besleyen 60 yaşındaki Mustafa Çolakoğlu iş merkezlerinin arasında kalan evinin arsasını müteahhitlerin yüksek fiyat teklif etmesine rağmen satmıyor. Çolakoğlu "Kedileri 20 yıldır besliyoruz. Arsamızın geriye dönük 20 yıllık parasal değerini hesaplıyorlar ama bize bu mutluluk yetiyor" dedi.