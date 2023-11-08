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08 Kasım 2023 Çarşamba 08:18:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 08:18:00

Kedilerini paraya değişmedi

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Bingöl'de yaşayan emekli inşaat mühendisi Mustafa Çolakoğlu, kentin en işlek noktasında iş merkezlerinin ortasında bulunan bahçeli müstakil evini, teklif edilen yüksek meblağlara rağmen satmayıp kedilere tahsis etti.

Bingöl'de yaşayan ve dedesinden kalan 3 bin metrekare alana sahip 63 yıllık bahçeli evde 100'e yakın kedi besleyen 60 yaşındaki Mustafa Çolakoğlu iş merkezlerinin arasında kalan evinin arsasını müteahhitlerin yüksek fiyat teklif etmesine rağmen satmıyor. Çolakoğlu "Kedileri 20 yıldır besliyoruz. Arsamızın geriye dönük 20 yıllık parasal değerini hesaplıyorlar ama bize bu mutluluk yetiyor" dedi.

Etiketler : kedi ev teklif
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