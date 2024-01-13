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13 Ocak 2024 Cumartesi 19:52:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 19:52:00

Kedilere eziyet ve örgüt propagandası yapmışlardı: 'C31K' üyesi 5 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen “C31K“ isimli sosyal medya topluluğu üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu:

Kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonda 5️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

Bu şüpheli şahıslar;

Çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek,

Suçlu ve Suçluyu Övmek,

Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve

Suç İşlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklanmıştır.

Etiketler : kedi eziyeti örgüt propagandası C31K yakalama
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