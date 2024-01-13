Kedilere eziyet ve örgüt propagandası yapmışlardı: 'C31K' üyesi 5 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen “C31K“ isimli sosyal medya topluluğu üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu:
Kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonda 5️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
Bu şüpheli şahıslar;
Çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek,
Suçlu ve Suçluyu Övmek,
Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve
Suç İşlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklanmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu:— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 13, 2024
Kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan... pic.twitter.com/OGwM2YkGod
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