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23 Eylül 2023 Cumartesi 10:17:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 10:17:00

Kedi kavgasında kuryeyi vurdular

Kaynak: İHA - Akşam

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Esenyurt'ta bir kişi, çaldığı Scottish Fold cinsi kedinin sahibinden para isteyince silahlı çatışma çıktı. Olayla ilgilisi olmayan motosikletli bir kurye vurularak yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta kedi hırsızlığı çatışmaya dönüştü. İddiaya göre 13 Eylül'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir nalbur dükkanının önündeki Scottish Fold cinsi kedi, E.Ç. adlı kişi tarafından çalındı. Kediyle birlikte uzaklaşan zanlı, bir hafta sonra dükkana geri dönerek çaldığı hayvanı işyerinin sahibine satmaya çalıştı. Taraflar arasında tartışma çıktı, olaya komşu esnaf B.B. ile oğlu S.Ş.B. de dahil oldu. Kedi için fidye isteyen maganda silahını çekip ateş etti. Bunun üzerine kedi hırsızını yakalamaya çalışan esnaf da tabancayla karşılık verdi. Çatışma sırada yoldan geçen bir kurye vurulurken, saldırganlar koşarak olay yerinden kaçtı. Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alınırken, tedaviye alınan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genellikle gri tonlarında olan Scottish Fold cinsi kediler, küçük ve içe doğru kıvrık kulak yapısıyla tanınıyor.

Çatışma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Etiketler : scottish fold kedi çalma silahlı çatışma
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