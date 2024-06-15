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15 Haziran 2024 Cumartesi 12:26:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 12:26:00

Kedi Eros'u öldüren sanığın cezası belli oldu

Kaynak: AA

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İbrahim Keloğlan, Başakşehir'de bir sitenin asansöründe kedi Eros'u öldürdü. İbrahim Keloğlan'ın 2 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

Başakşehir'de, sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan'a verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

TEMYİZ İNCELENMESİ TAMAMLANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi (istinaf), Keloğlan'a, Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delilerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına karar veren daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade etti.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten daire, sanık, sanık avukatının ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetti.

Etiketler : eros ibrahim keloğlan dava ceza
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