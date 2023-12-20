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20 Aralık 2023 Çarşamba 06:56:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 06:56:00

Kedi Çakıl 6. sınıfta

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Okullu kedi Çakıl 6 yıldır öğrencilerle birlikte derslere giriyor.

Eskişehir'deki bir ilkokulda yaşayan 'çakıl' adlı kedi 6 yıldır aralıksız her gün derslere giriyor.

Eskişehir'de Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve personeli tarafından sahiplenilen Çakıl isimli kedi, 6 yıldır derslerin tamamına eşlik ediyor. Okul Müdürü Kenan Demirel'in önceki görev aldığı okuldan getirdiği Çakıl, hafta içlerinde öğrencilerle birlikte derslere giriyor.

Öğrenciler arasında 'Okullu kedi' lakabıyla bilinen Çakıl'ın adına, Müdür Demirel'in yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler de şiir yazıyor. Öğrencileri ruhsal anlamda rahatlatan ve onlara hayvan sevgisini aşılayan 6 yaşındaki Çakıl, okul kurallarını da ihmal etmiyor.

Etiketler : eskişehir kedi çakıl
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