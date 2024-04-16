'KDV'de zam' yalanı: DMM asılsız iddiaları çürüttü!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.” iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
DMM, "Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak." iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak." iddiası doğru değildir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı ile KDV oranlarında herhangi bir artış yapılması söz konusu değildir.
Gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 1 iken, yeme içme sektöründe KDV oranı yüzde 10'dur.
Ancak, yeme içme sektöründe bulunan bazı lokantaların oran farklılığını istismar ettiği ve rekabet eşitliğini bozduğu tespit edilmiştir.
Lokanta veya kafelerin, yeme içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplaması gerekirken, bu hizmet yerine tıpkı bir market gibi et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış göstererek yüzde 1 oranında KDV hesaplayarak fiş veya fatura düzenlediği görülmüştür.
Gelir İdaresi Başkanlığı, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçmek ve bu konuda tarafların tereddütlerini gidermek amacıyla konuya açıklık getiren bahse konu Tebliğ taslağını hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır.
KDV oran değişiklikleri, Kanunun verdiği yetki çerçevesinde sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabilmekte olup herhangi bir Tebliğ ile yapılamamaktadır.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 16, 2024
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı ile KDV oranlarında... pic.twitter.com/B3Gt4nC6S8
- İran saldırısının görünmeyen yüzü: ''Katil İsrail, mağdur İsrail oldu''
- Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı
- Yunanistan'ın Ege'de 'deniz parkı' kışkırtması: Miçotakis kriz doğuracak sözleri tekrarladı
- Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
- Adım Adım işgal: İsrail, Batı Şeria'da Yahudi işgal birimi kurmak için 64 dönüm araziye el koydu
- Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Putin Türkiye'ye geliyor