VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siber Zeka Bilgi Yarışması 12 Aralık'ta ilkokul grubu ile başlıyor
Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi
İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
KDK, vatandaşların taleplerinin karşılanmasına aracılık etmeye devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı
İstanbul Havalimanı yılın 11 ayında Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bulgaristan Ukrayna'ya yollayacağı silah yardım paketini onayladı
Süleyman Saim Tekcan: Sanatçı kendi olan kişidir
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler gerçekleştirildi
Dr. Derin'e veda
Eşiyle aynı sahnede
2023'e hızlı giriş
Reynmen'den ‘Yanılmışım'
Bakü'de özel gösterim
Kitabım sektöre ışık tutuyor
Genç tasarımcılara destek
Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak
"Terör örgütünde çöküş hızlandı"
ABD: Suudi Arabistan'a ABD ile Çin arasında tercih yapmasını söylemiyoruz
Kosova'da piroteknik maddelerden kaynaklanan güçlü patlama meydana geldi
10 Aralık 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 11:30:00

KDK, vatandaşların taleplerinin karşılanmasına aracılık etmeye devam ediyor

ABONE OL

KDK, yapılan başvurular doğrultusunda gürültü kirliliğinin önlenmesi, taşımalı eğitim imkanı sağlanması, hastanede görevli göz doktoru sayısının artırılması ve mezuniyet bilgilerinin e-Okul'a yüklenmesi gibi taleplerin karşılanmasına aracılık etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kuruma yapılan başvurular doğrultusunda gürültü kirliliğinin önlenmesi, taşımalı eğitim imkanı sağlanması, hastanede görevli göz doktoru sayısının artırılması ve mezuniyet bilgilerinin e-Okul'a yüklenmesi gibi taleplerin karşılanmasına aracılık etti.

Kurumdan yapılan açıklamada, kamu kurumlarıyla kişiler arasındaki sorunların çözüme kavuşturulması noktasında bir hak arama kurumu olan KDK'nin, başvurucuların taleplerinin karşılanmasına aracılık etmeye devam ettiği belirtildi.

Kişilerin, kurumun internet sitesi üzerinden ücretsiz başvuru yapabildiği anımsatılan açıklamada, farklı konu başlıklarıyla yapılan başvuruların kısa sürede sonuçlandırıldığı bildirildi.

KDK'nin açıklamasında, sonuçlandırılan bazı başvurulara da yer verildi.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Devlet hastanesine komşu binada oturan bir kişi, hastane inşaatı yapılırken havalandırma sisteminin konutlara bakan tarafa konumlandırıldığı, bu nedenle günün 24 saati gürültüye maruz kaldıkları şikayetiyle KDK'ye başvuruda bulundu.

Başvurucu, evinde gürültü ölçümü yapılması ve hastanenin soğutma sisteminin taşınması isteminde bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından hastane yönetimince, iklimlendirme sistemleri yalıtımının iyileştirilmesi ve ses probleminin çözülmesi için gerekli çalışmalara başlandığı yönünde KDK'ye bildirimde bulunuldu.

TAŞIMALI EĞİTİM TALEBİ ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Evi ile okulu arasındaki mesafe nedeniyle çocuğunun taşımalı eğitimden faydalanmak zorunda olduğunu bildiren bir veli, yaşadıkları ilçenin milli eğitim müdürlüğü tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine KDK'ye başvurdu.

KDK'nin girişimleri sonrası ilgili kurum, gerekli düzenlemeleri yaparak öğrencinin taşımalı sistemle okula ulaşımını sağladı.

İLÇEDEKİ YETERSİZ DOKTOR SAYISININ ARTIRILMASI İSTEMİ

Yaklaşık 80 bin nüfuslu bir ilçede yaşayan kişi, ilçe hastanesindeki göz polikliniğinde sadece bir doktorun görev yapması ve randevu almada zorluklar yaşaması üzerine göz doktoru sayısının artırılması istemiyle KDK'ye başvurdu.

Sağlık Bakanlığı ile temasa geçen KDK, göz doktoru sayısının artırılması talebini bakanlığa iletti. Bakanlıkça, KDK'ye, açıktan atama kuralarına başvuracak uzman sayısına bağlı olarak doktor sayısının tamamlanacağı yönünde bilgi verildi.

MEZUNİYET BİLGİLERİ E-OKUL SİSTEMİNE İŞLENDİ

Lise mezuniyetine ilişkin bilgileri e-Okul sistemine işlenmeyen ve bu nedenle e-Devlet sisteminde mezuniyet bilgileri yer almayan bir kişi, Milli Eğitim Bakanlığına başvurmasına rağmen talebinin karşılanmaması üzerine konuyu KDK'ye taşıdı.

KDK'nin Bakanlıkla yaptığı görüşmelerin ardından kişinin mezuniyet bilgileri e-Okul'a işlendi.

Etiketler : kamu denetçiliği kurumu vatandaş başvuru
Dosso Dossi heyecanı

Dosso Dossi heyecanı
Çift terapisi tam not aldı

Çift terapisi tam not aldı
Küçük dünyamızda mutluyuz

Küçük dünyamızda mutluyuz
Hayali babayla düet yapmak

Hayali babayla düet yapmak
Tapılası bir kadın değilsin

Tapılası bir kadın değilsin
Neşeli program

Neşeli program
Z kuşağı rap müzik dinliyor

Z kuşağı rap müzik dinliyor
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu
Türküleri çok seviyorum

Türküleri çok seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX