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29 Kasım 2023 Çarşamba 08:52:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 08:52:00

Kazlıçeşme'de gemi karaya oturdu... Mürettebat kurtarıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da, ''Kadriye Ana'' isimli gemi Kazlıçeşme sahilinde karaya oturdu. Gemide mahsur kalan mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı tanker, lodos nedeniyle Zeytinburnu açıklarında kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat mahsur kaldı.

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla karayla gemi arasında kurulan düzenekle mahsur kalan 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

EKİPLER TANKERİ KURTARMAK İÇİN RÜZGARIN KESİLMESİNİ BEKLİYOR

Gemi, gece boyu etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya tamamen yanaştı. Fırtınanın etkisiyle denizde yoğun dalgalar oluşurken Kıyı Emniyeti ekipleri, havanın sakinleşmesinin ardından tankere müdahale edecek. Gemi, kurtarma çalışmasının ardından buradan alınıp uygun bir alana çekilecek.

"Kadriye Ana" isimli tankerin 1637 groston ağırlığında, 80 metre uzunluğunda, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenildi.

Etiketler : kazlıçeşme gemi kara
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