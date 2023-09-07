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07 Eylül 2023 Perşembe 15:51:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 15:51:00

Kazdağları'nda orman yangını çıktı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı köyü yakınlarındaki Kazdağları'nda yangın meydana geldi.

Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Etiketler : çanakkale kaz dağları orman yangını
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