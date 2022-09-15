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15 Eylül 2022 Perşembe 10:13:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 11:49:00

Kazan Vadisi'ne operasyon! Bakan Soylu: PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığınca Hakkari Kazan Vadisi'nde 610 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-37 Operasyonu' başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Bakan Soylu, Çukurca Kazan Vadisi kırsalında terör örgütü PKK cephaneliğinin ele geçirildiğini duyurdu.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari'de 'Eren Abluka-37 (Hakkari-Kazan Vadisi/Han Yaylası) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 610 personel ve 38 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Operasyonun ilk gününde Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'ndeki Han Yaylası'nda bölücü terör örgütünün ana silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Ana depo ve bir sığınak içerisinde yapılan aramada 1 adet 121 mm çapında havan silahı, 1 adet 14.5 mm çapında Doçka silahı, 1 adet 12.7 mm çapında uçaksavar silahı, 2 adet PKM Bixi makineli tüfek, 76 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 88 adet el bombası, 15 adet havan mühimmatı, 80 bin adet 7.62 mm Bixi mühimmatı, 50 bin adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 5 adet 14.5 mm çapında Doçka mühimmatı, 3 bin 300 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 4 adet antitank roket mühimmatı, 1 adet Doçka yedek namlusu, 88 adet el bombası, 210 adet Kaleşnikof şarjörü, 3 adet roket sevk fişeği, 100 adet mayın, 4 kilogram el yapımı patlayıcı madde, 3 adet uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 150 adet elektrikli fünye ve 23 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.

MAĞARA VE SIĞINAKLAR KULLANILAMAYACAK HALE GETİRİLDİ

Operasyonda mağara, sığınak ve depo imha edilerek kullanılamayacak hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

Etiketler : Hakkari Kazan Vadisi Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleke
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