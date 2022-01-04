Kazalı araçlar için sorgulama dönemi! Artık e-Devlet'ten erişilebilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama hizmetini sundu.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefi kapsamında hayata geçirdiği en önemli projelerden e-Devlet Kapısı'na bir hizmet daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bugünden itibaren maddi hasarlı bir trafik kazasına ait, polis tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağına artık e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" hizmeti, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Bireysel olarak karıştığınız kazalar hakkında sorgulama yapmak için Gerçek Kişi; ticari araçların karıştığı kazaları öğrenmek için Tüzel Kişi ile sorgulamanız gerekiyor.

ELEKTRONİK İMZALI KAZA TESPİT TUTANAĞI E-DEVLET KAPISI'NDA

Yeni hizmet sayesinde, sahibi olduğunuz veya kaza esnasında sürücüsü olduğunuz araçlar için maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda yetkili olduğunuz ticari işletme veya şirketler adına kayıtlı araçların karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarına ait tespit tutanaklarını da görebilirsiniz. Sistem, tutanakları elektronik imza ile onaylıyor.

Sorgulama yapmak için öncelikle e-Devlet Kapısı'nın internet sitesine giriş yapın. Ardından T.C. Kimlik No ve şifre girerek sistemde oturum açın. Sonra arama kısmına Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama yazın. Şahıs aracı hakkında sorgulama için Gerçek Kişi, ticari işletme veya şirket adına kayıtlı araçları sorgulamak için Tüzel Kişi seçeneğini seçin.

Eğer arama kısmında çıkmıyorsa, e-Devlet üzerinden Kurumlar menüsüne ve buradan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sayfasına girin. Ardından yine "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" hizmetini arayın. Son olarak yine Gerçek Kişi ya da Tüzel Kişi seçeneklerinden birini seçerek devam edin.

HİZMETİ KULLANACAKLARA E-DEVLET'TEN UYARI

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama sayfasında yer alan bilgiye göre; Bu hizmet ile; 01/01/2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazalarına ait, sadece trafik polisleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanakları sorgulanabiliyor.