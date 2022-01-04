VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
11 ilde "Twitch" operasyonu... 40 kişi gözaltına alındı
Kazalı araçlar için sorgulama dönemi! Artık e-Devlet'ten erişilebilecek
Bor mobil üzerinden algıya izin vermedi!
ABD 2030'da çökecek
6 yıldır kayıp olan Yasin'le ilgili şok iddia
Hollanda'da iki Türk bakan
Ünlü oyuncu Emma Watson'dan gündem olan Filistin paylaşımı
"Kılıçdaroğlu şov yapıyor"
FETÖ'cülere sonik jest!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Sabahın Sultanı da korona
‘Gecemizi mahvettin'
10 bin adım atmak egzersiz yerine geçmez
Gen Testleri tüp bebekte şansı artırıyor
Sebze çorbası ödem attırıyor
Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan 10 hastalık
Uykusuzlara doğal ilaç: mine çiçeği
Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan gitmeyeceğim
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisine bugün başlıyor
Dünya yeni yıla zamla girdi
ABD'de kar fırtınasının etkisi altında
Başkan Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
Türkiye'de son 24 saatte 44 bin 869 yeni vaka
04 Ocak 2022 Salı 09:49:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 09:50:00

Kazalı araçlar için sorgulama dönemi! Artık e-Devlet'ten erişilebilecek

Kaynak: ShiftDelete'

ABONE OL

Maddi hasarlı trafik kazalarında polis tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağına, e-Devlet'te yeni hizmete giren Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama hizmeti üzerinden erişilebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama hizmetini sundu.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefi kapsamında hayata geçirdiği en önemli projelerden e-Devlet Kapısı'na bir hizmet daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bugünden itibaren maddi hasarlı bir trafik kazasına ait, polis tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağına artık e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" hizmeti, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Bireysel olarak karıştığınız kazalar hakkında sorgulama yapmak için Gerçek Kişi; ticari araçların karıştığı kazaları öğrenmek için Tüzel Kişi ile sorgulamanız gerekiyor.

ELEKTRONİK İMZALI KAZA TESPİT TUTANAĞI E-DEVLET KAPISI'NDA

Yeni hizmet sayesinde, sahibi olduğunuz veya kaza esnasında sürücüsü olduğunuz araçlar için maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda yetkili olduğunuz ticari işletme veya şirketler adına kayıtlı araçların karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarına ait tespit tutanaklarını da görebilirsiniz. Sistem, tutanakları elektronik imza ile onaylıyor.

Sorgulama yapmak için öncelikle e-Devlet Kapısı'nın internet sitesine giriş yapın. Ardından T.C. Kimlik No ve şifre girerek sistemde oturum açın. Sonra arama kısmına Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama yazın. Şahıs aracı hakkında sorgulama için Gerçek Kişi, ticari işletme veya şirket adına kayıtlı araçları sorgulamak için Tüzel Kişi seçeneğini seçin.

Eğer arama kısmında çıkmıyorsa, e-Devlet üzerinden Kurumlar menüsüne ve buradan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sayfasına girin. Ardından yine "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" hizmetini arayın. Son olarak yine Gerçek Kişi ya da Tüzel Kişi seçeneklerinden birini seçerek devam edin.

HİZMETİ KULLANACAKLARA E-DEVLET'TEN UYARI

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama sayfasında yer alan bilgiye göre; Bu hizmet ile; 01/01/2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazalarına ait, sadece trafik polisleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanakları sorgulanabiliyor.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama e-Devlet
Enbe orkestrasından yeni single

Enbe orkestrasından yeni single
İkizleri beklerken

İkizleri beklerken
Eski eşe mutluluklar!

Eski eşe mutluluklar!

Inna yeniden Türkiye'de

Inna yeniden Türkiye'de
2022'ye yeni şarkı

2022'ye yeni şarkı
Kedili kadın

Kedili kadın
1 oyun 3 hikaye

1 oyun 3 hikaye
"Rakibim yok"

"Rakibim yok"
Alışveriş şıklığı

Alışveriş şıklığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER